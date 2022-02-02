Смолянам вернули воду после приема Игоря Ляхова

Фото: предоставлено smolensk.er.ru.

Полгода хождений по инстанциям, бесконечные звонки в ЖУ и управление ЖКХ сегодня похожи на страшный сон. О нем напоминает стопка обращений, которые составляли и направляли в ведомства жители подъезда №1 по улице Нормандия-Неман,23А. В сентябре после планового отключения смоляне остались без горячей воды – ее температура не поднималась выше 30 градусов.

«В нашем стояке горячей совсем не стало, она появлялась только рано утром или поздно вечером максимум на 20 минут. Было сложно даже просто помыть посуду», - рассказала Зинаида Михайловна. В понедельник она и другие активисты пришли с этой проблемой на прием к Игорю Ляхову.

Фото: предоставлено smolensk.er.ru.

Секретарь реготделения «Единой России» сразу позвонил начальнику управления ЖКХ по Смоленску Анатолию Глебову. В течение четырех часов проблема, возникшая еще пять месяцев назад, была решена.

«На прием мы пришли утром, а к вечеру у нас появилась горячая вода. Уже два дня у нас из крана идет долгожданный кипяток. Мы очень благодарны Игорю Васильевичу за помощь», - рассказала одна из активных жительниц Валентина Васильевна.

Отметим, после запросов Игоря Ляхова в доме установили дополнительный циркуляционный насос. Теперь в квартиры собственников горячая вода поступает сразу и в полном объеме.