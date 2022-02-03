В Смоленске полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшим ребёнком. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Авария произошла коло 19:45 часов вечера 16 января в Смоленске. Автомобиль Volkswagen Amarok, за рулём которого находился 33-летний водитель, ехал по улице Шевченко по направлению к улице Румянцева. Подъезжая к регулируемому перекрестку улиц Шевченко и Ломоносова, легковушка столкнулась со стоящим автомобилем Lada Largus, под управлением 26-летнего водителя.

После столкновения автомобиль Lada Largus проехал вперед и врезался в автомобиль Skoda Octavia, находящийся в статичном положении, под управлением 28-летнего водителя.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в ДТП пострадал малолетний пассажир автомобиля Lada Largus 2020 года рождения.

Сотрудники полиции просят возможных свидетелей и очевидцев происшествия сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-14.

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