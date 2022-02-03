Все маршрутки Смоленска в течение месяца оборудуют терминалами для оплаты проезда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках исполнения поручений губернатора Алексея Островского и главы города Андрея Борисова в администрации Смоленска прошло совещание с представителями Федеральной налоговой службы и всеми частными перевозчиками. На нем обсуждался вопрос оборудования маршруток терминалами для оплаты.

Представители регионального УФНС отметили, что на применение онлайн-касс все перевозчики должны были перейти ещё в июле 2019 года. Штраф за отсутствие терминала составляет 10 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя и 30 тысяч — для организации.

В ФНС регулярно поступают обращения смолян о невозможности оплатить проезд в маршрутке банковской картой. В пресс-службе городской администрации сообщили, что каждая проверка такого обращения оказывается результативной и около полумиллиона рублей штрафов уже пополнили бюджет.

Требования законодательства при перевозке пассажиров полностью выполняют только муниципальные предприятия. Маршрутки имеют терминал лишь частично.

На окончательное оборудование кассами и терминалами перевозчикам дан месяц. После этого срока начнутся проверки, к нарушителям выпишут штрафы. Кроме того, налоговики будут обращаться к администрацию города с вопросом о лишении нарушителей прав осуществления перевозок.

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