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Происшествия3 февраля 2022 5:20

Тело 66-летнего мужчины подняли из озера ТЭЦ-2 в Смоленске

Полиция устанавливает обстоятельства и причину смерти погибшего
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Тело 66-летнего мужчины подняли из озера ТЭЦ-2 в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Тело 66-летнего мужчины подняли из озера ТЭЦ-2 в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

2 февраля водолазы поисково-спасательного отряда АСО подняли из озера ТЭЦ-2 в посёлке Маркатушино тело ранее утонувшего мужчины.

Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что погиб 66-летний смолянин. Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства и причина смерти устанавливаются.

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