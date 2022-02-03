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Общество3 февраля 2022 6:05

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 февраля

Столбики термометров опустятся до -6
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 февраля.

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 3 февраля, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…-6°C.

В Смоленске: -2°C…-4°C.

Атмосферное давление 729 мм рт. столба, будет слабо расти.

Читай также: Все маршрутки Смоленска в течение месяца оборудуют терминалами для оплаты проезда. Перевозчиков без техники для безналичной оплаты ждут штрафы.

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