Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 3 февраля, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -1°C…-6°C.

В Смоленске: -2°C…-4°C.

Атмосферное давление 729 мм рт. столба, будет слабо расти.

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