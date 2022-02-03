Снегопад и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 3 февраля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 3 февраля, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: -1°C…-6°C.
В Смоленске: -2°C…-4°C.
Атмосферное давление 729 мм рт. столба, будет слабо расти.
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