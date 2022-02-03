В Смоленской области выявили 14 случаев заражения новым штаммом «омикрон». Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам молекулярно-генетического мониторинга штаммов новой коронавирусной инфекции с начала 2022 года штамм «омикрон» обнаружен в 14 случаях, что составляет 6,6% от всех находок, штамм «дельта» в 81,6% случаях, иные штаммы в 11,8%.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что симптомы «омикрона» больше похожи на ОРВИ. Заболевших сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Все это сопровождается повышением температуры до 38°С, иногда и выше, ломотой в мышцах и суставах, заложенностью носа, насморком, першением в горле, чиханием, кашлем и снижением аппетита. У некоторых пациентов отмечаются понижение температуры тела, а у детей – высыпания.

– Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме, что не всегда можно сказать при заболевании новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «дельта». Однако, особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к «омикрону», чем к предыдущим штаммам, — добавили в управлении.

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