В Смоленске проходит конкурс по энергоэффективности

Награждать победителей планируют в марте-апреле 2022 года. Фото: «ЖКХ контроль».

Смоляне могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе по энергоэффективности и энергосбережению, сообщает пресс-служба Смоленского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

Среди организаторов - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство энергетики РФ и АНО «Национальное агентство по энергоэффективности». Заявки принимают до 13 февраля 2022 года. Награждать победителей планируют в марте-апреле 2022 года.

В рамках конкурса будут представлены несколько номинаций - «Лучший построенный энергоэффективный дом», «Лучшее реализованное технологическое решение капитального ремонта многоквартирного дома, позволившее снизить коммунальные платежи граждан». Участвовать могут застройщики, заказчики, собственники квартиры в многоквартирном доме, члены совета МКД, члены товарищества собственников жилья или представители управляющей компании.

Номинация «Лучший проект по повышению энергоэффективности на предприятии коммунальной инфраструктуры» разработана для представителей органа местного самоуправления, представителей предприятия, где проводятся мероприятия, способствовавшие повышению энергоэффективности. «Лучший просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - для авторов или коллективов, которые подготовят и воплотят просветительский проект в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

«Считаю, что и смолянам стоит обратить внимание на этот конкурс. В нашем регионе немало примеров, когда собственники проводят в своей многоэтажке работы, приводящие в итоге к экономии на коммунальных ресурсах и повышению качества коммунальных услуг. Это и утепление фасада, и установка автоматизированных тепловых пунктов, позволяющих снизить потребление тепла за счет контроля температуры и давления воды, воздуха, а также других показателей. Это и повышение теплозащиты окон, и ремонт трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией, и замена существующего насосного оборудования на новое энергоэффективное, и ремонт лифтового оборудования с установкой частотно-регулируемого привода и эффективной программой управления, и повышение теплозащиты перекрытий над подвалом. Что уж говорить об этих серьезных работах, если даже замена светильников на основе ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы, и установка датчиков движения в подъездах существенно сокращают траты на коммунальные услуги для рядового гражданина. Замечу, что часть из этих работ собственники могут проводить в рамках региональной программы капремонта, бывает, что иногда привлекают и другие источники», - рассказала руководитель Смоленского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Наталья Коренькова.

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