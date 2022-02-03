Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 февраля 2022 8:53

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 февраля: 119 человек госпитализировали за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 3 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За последние сутки в регионе выявлено 678 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в регионе выявлено 678 случаев заражения коронавирусом.

Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в регионе выявлено 678 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло 92 957.

За все время пандемии 83 032 выздоровели и выписались, из них 225 – за прошедшие сутки.

По информации регионального Оперштаба, 6 человек умерли от осложнений. Общее число погибших в Смоленской области на данный момент составляет 2 608.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки госпитализировали 119 человек. С подтверждённым COVID-19 в медучреждениях находятся 989 смолян, всего под медицинским наблюдением – 10 130 жителей области, из них 9 141 – на самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выявили 14 случаев заражения новым штаммом «омикрон». О циркуляции штаммов коронавируса информирует региональное управление Роспотребнадзора.

0