Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 февраля: 119 человек госпитализировали за сутки

За последние сутки в регионе выявлено 678 случаев заражения коронавирусом. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в регионе выявлено 678 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число заболевших достигло 92 957.

За все время пандемии 83 032 выздоровели и выписались, из них 225 – за прошедшие сутки.

По информации регионального Оперштаба, 6 человек умерли от осложнений. Общее число погибших в Смоленской области на данный момент составляет 2 608.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За сутки госпитализировали 119 человек. С подтверждённым COVID-19 в медучреждениях находятся 989 смолян, всего под медицинским наблюдением – 10 130 жителей области, из них 9 141 – на самоизоляции.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выявили 14 случаев заражения новым штаммом «омикрон». О циркуляции штаммов коронавируса информирует региональное управление Роспотребнадзора.