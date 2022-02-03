Несколько спортивных объектов построят в Смоленском кадетском корпусе. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

По итогам рабочего визита губернатора Алексея Островского в Смоленский кадетский корпус было запланировано строительство в этом году сразу нескольких спортивных объектов. Речь идёт о баскетбольной площадке, беговых дорожках и футбольном поле с искусственным покрытием. Также глава региона обратил внимание на неудовлетворительное качество оконных блоков. Их планируется заменить.

На данный момент в Смоленском фельдмаршала Кутузова кадетском корпусе обучаются 280 смолян. Особое внимание в учебном заведении уделяется основам военной подготовки, а также занятиям физкультурой и различными видами спорта. Ежегодно около 25 кадетов становятся обладателями золотых значков ГТО.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Алексей Островский на своей странице в соцсетях отметил, что за каждой параллелью закреплена военная или силовая структура. Например, дополнительные тематические занятия проводят подразделения полиции специального назначения регионального управления Росгвардии, отряд специального назначения «Меркурий», Военная академия и железнодорожные войска. Это дает возможность кадетам проходить подготовку сразу по нескольким направлениям, а позже без особого труда поступать в специализированные учебные заведения – Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского, Академию ФСБ РФ, смоленскую Военную академию.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поручил изменить подход к работе регистратур смоленских поликлиник. Губернатор выразил крайнюю обеспокоенность неудовлетворительной работой с пациентами.