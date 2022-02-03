Смоленскэнерго в 2021 году приняло больше 200 тысяч обращений клиентов

Фото: ПАО «Россети»

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2021 году приняли 201 006 обращений потребителей, сообщает пресс-служба филиала.

В связи с эпидемиологической обстановкой в области все они поступили в филиал дистанционно.

Уже больше года с целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Центр и пункты обслуживания потребителей в Смоленске и районах области работают только в режиме онлайн. Самой удобной формой заочной коммуникации являлась в ушедшем году бесплатная прямая линия Россети 8-800-220-0-220, которой воспользовались 74,6% обратившихся. Из них принято и отработано автоинформированием 65 630 обращений (43,8% от числа позвонивших).

Каждое пятое обращение поступало в электронной форме. Это письма и заявки, полученные по электронной почте, в интернет-приемной, через личный кабинет клиента, портал ТП.РФ и портал Светлая страна, а также обращения на корпоративном сайте с заказом обратного звонка. Незначительное количество потребителей воспользовались почтой России – 1244 или 0,6% обращений и прочими каналами поступления (клиентский ящик, линия доверия и др.).

– Теперь наши потребители могут максимально простым способом, в любое удобное для них время, в свободной форме сообщить об имеющейся у них проблеме, связанной с электроснабжением, или подать заявку на услугу. Многие клиенты отмечают удобство дистанционных сервисов, ведь телефонное консультирование ничем не хуже личного общения с энергетиками, при этом не нужно тратить время на дорогу и стараться попасть в наш офис в часы приема, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.