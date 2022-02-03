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Общество3 февраля 2022 12:45

В Смоленске арестованный мужчина напал на сотрудника следственного изолятора

Подозреваемый ударил сотрудника СИЗО по голове
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске арестованный мужчина напал на сотрудника следственного изолятора.

В Смоленске арестованный мужчина напал на сотрудника следственного изолятора.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы.

В декабре 2021 года арестованный при выходе из изолятора ударил сотрудника изолятора по голове.

Следователи продолжают выяснение всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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