В Смоленске арестованный мужчина напал на сотрудника следственного изолятора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет РФ по Смоленской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы.

В декабре 2021 года арестованный при выходе из изолятора ударил сотрудника изолятора по голове.

Следователи продолжают выяснение всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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