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Общество3 февраля 2022 14:03

Московская фирма заплатит полмиллиона рублей за зарастающие в Смоленской области земли

Нарушения выявили в ходе внеплановых проверок
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Московская фирма заплатит полмиллиона рублей за зарастающие в Смоленской области земли. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Московская фирма заплатит полмиллиона рублей за зарастающие в Смоленской области земли. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Во время внеплановых проверок в октябре 2021 года специалисты земельного надзора обнаружили, что московская организация, владеющая крупными земельными участками в Смоленской области, не очищает свои территории от сорняка. Общая площадь пяти участков составляет 58 гектаров.

В отношении владельца возбудили административное дело и передали на рассмотрение в суд.

По информации пресс-службы Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, нарушителю назначили административный штраф на общую сумму 550 тысяч, а также выписали новые предписания и сроки выполнения требований.

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