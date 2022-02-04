В Смоленске полиция устанавливает свидетелей смертельного ДТП с фурой супермаркета. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Авария, в которой погибла пенсионерка, произошла 29 ноября 2021 года на улице Генерала Лукина.

Около 11 часов утра 38-летний водитель фуры MAN выезжал из междворового проезда возле дома №2 на проезжую часть, где сбил 86-летнюю женщину, обходившую автомобиль MAN спереди.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, от полученных травм пешеход скончалась на месте.

Сейчас сотрудники полиции ищут возможных свидетелей происшествия и просят сообщить возможную информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-13.

Ранее «КП» писала, что полиция ищет свидетелей ДТП с пострадавшим ребёнком. Годовалый пассажир получил травмы.