В центре Сычевки построят многоквартирный дом для медработников. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации региона прошло совещание, на котором обсуждались вопросы строительства многоквартирного дома в Сычевке для персонала медучреждений.

Губернатор Алексей Островский подчеркнул особую важность проекта, так как его реализация позволит обеспечить медиков комфортабельным жильем, повысит трудовую мотивацию, а также побудит молодых специалистов приезжать работать в сельскую местность.

Положительный опыт обеспечения жильём уже имеется – в Новодугинском районе, на территории населенного пункта Мольгино, за счёт средств инвестора был построен многоквартирный дом для работников сферы образования. В пресс-службе областной администрации отметили, что опыт строительства, планировки квартир многоквартирного дома в деревне Мольгино максимально учтут при проектировании и возведении дома в центре Сычевки.

Глава Сычевского района Татьяна Никонорова сообщила, что на данный момент уже выбрали земельный участок, провели межевание, сделали генплан, участок поставили на государственный кадастровый учёт. Вопрос по инженерным сетям тоже проработали, так что проблем с подключением к коммуникациям быть не должно. Глава региона поручил завершить строительство как можно быстрее.

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