Смоленские студенты примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Фото: Главное управление спорта Смоленской области.

С 4 по 20 февраля в столице КНР пройдут зимние Олимпийские игры. В числе участников – студенты и выпускники Смоленского университета спорта.

Россию в составе команды по шорт-треку представят: Константин Ивлиев, Вера Рассказова, Елена Серегина, Анна Вострикова и Руслан Захаров. Турнир по шорт-треку в рамках игр пройдёт с 5 по 19 февраля.

В скоростном беге на коньках страну представит Елизавета Голубева. Смолянка Александра Степанова будет бороться за победу в танцах на льду. Участниками лыжных гонок станут Александр Терентьев и Наталья Непряева.

Всего в окончательный состав сборной на Олимпийские игры вошли 212 спортсменов.

Читай также: В центре Сычевки построят многоквартирный дом для медработников. Основные подготовительные работы уже выполнили.