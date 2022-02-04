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Общество4 февраля 2022 6:18

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

Осадков на территории региона не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 4 февраля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем существенных осадков не ожидается. Утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, существенно меняться не будет

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