В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В пятницу, 4 февраля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем существенных осадков не ожидается. Утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области: -8°C…-3°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, существенно меняться не будет

Читай также: смоленские студенты примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Девять студентов и выпускников смоленского вуза представят страну в четырех дисциплинах.