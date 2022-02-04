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Общество4 февраля 2022 8:06

В Смоленске жители Ленинского района остались без воды из-за коммунальной аварии

Отключение коснулось двух многоквартирных домов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске жители Ленинского района остались без воды из-за коммунальной аварии.

В Смоленске жители Ленинского района остались без воды из-за коммунальной аварии.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 4 февраля, на улице Матросова в районе дома 12а появилась течь из земли. Об этом сообщает «Горводоканал». В настоящее время специалисты определяют проблемный участок.

Без воды остались жильцы дома №7 на улице Матросова и дома №14 на улице Колхозная.

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