В Смоленске жители Ленинского района остались без воды из-за коммунальной аварии. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 4 февраля, на улице Матросова в районе дома 12а появилась течь из земли. Об этом сообщает «Горводоканал». В настоящее время специалисты определяют проблемный участок.

Без воды остались жильцы дома №7 на улице Матросова и дома №14 на улице Колхозная.

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