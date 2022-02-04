Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 февраля: 794 человека заразились за сутки

Суточная заболеваемость в Смоленской области в очередной раз побила антирекорд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суточная заболеваемость в Смоленской области в очередной раз побила антирекорд. По данным столичного Оперштаба, общее число выявленных случаев на данный момент составляет 93 759. За сутки коронавирусом заразились 794 жителя региона.

Не справились с осложнениями 5 человек, всего 2 613 погибли с начала пандемии. Выздоровели и выписались – 83 223.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Лечение в стационаре проходят 989 смолян, 9 141 находятся в режиме самоизоляции. Всего под медицинским наблюдением – 10 130 человек.

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