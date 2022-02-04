Более 10 миллионов рублей выделили на модернизацию Гагаринской библиотеки. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки в Гагаринский район Алексей Островский посетил межпоселенческую централизованную библиотеку, модернизированную в рамках национального проекта «Культура».

Учреждение открылось после реконструкции в конце 2021 года. На обновление книжного фонда, приобретение мебели и техники, проведение ремонтных работ было выделено более 10 млн. рублей. На базе библиотеки организованы четыре клуба по интересам, оборудован кабинет для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

По словам директора Галины Шехватовой, сотрудникам удается гармонично сочетать богатый опыт и новые технологии. Библиотека является одним из старейших культурных учреждений в городе. В 2019 году отмечался ее 100-летний юбилей. Теперь в уютных залах библиотеки можно интересно и с пользой провести время представителям всех возрастов.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что в 2021 году в регионе модернизированы и отреставрированы по модельному стандарту 2 муниципальные библиотеки, а в 2022 году планируется переоснастить еще 3.

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