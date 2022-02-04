В поликлинике Смоленска установили новый компьютерный томограф за 36 млн рублей. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В консультативно-диагностической поликлинике №1 на улице Чаплина усилили диагностическую базу. На днях здесь заработал новый 32-срезовый компьютерный томограф стоимостью 36 млн рублей. Оборудование помогает амбулаторным пациентам, в том числе, диагностировать COVID-19. Томограф приобрели за счёт федеральных средств в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях отметил, что в условиях пандемии КТ-исследование легких занимает второе место по востребованности после анализа на наличие коронавируса. В периоды пиковой нагрузки ежедневно на имеющемся в поликлинике аппарате проводилось около 70 исследований. На данный момент этот показатель уменьшился до 50.

Впоследствии томограф будут использовать для диагностики заболеваний головного мозга, брюшной полости, костной структуры и пр. В рамках действующих профильных программ планируется приобретение КТ-аппаратов для Рославльской, Руднянской и Дорогобужской ЦРБ.

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