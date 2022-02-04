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Общество4 февраля 2022 13:59

В Смоленской области благоустроят 17 воинских захоронений в 2022 году

На эти цели будет направлено свыше 13 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области благоустроят 17 воинских захоронений в 2022 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области благоустроят 17 воинских захоронений в 2022 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Утвердили «дорожную карту» по работам, которые будут проводиться в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». В 2022 году планируется отремонтировать 17 воинских захоронений в 11 районах области, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В их числе – Поля Памяти в Понятовском сельском поселении Шумячского района и в Медведевском сельском поселении Темкинского района. На эти цели направят более 13 миллионов рублей.

Глава региона попросил глав муниципалитетов-участников уже сейчас начать всю подготовительную работу по формированию проектной документации и ее согласованию, чтобы до конца сентября выполнить благоустройство памятных мест с должным качеством и в полном объеме.

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