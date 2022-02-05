Коммунальщики рассказали о технологии уборки магистральных дорог в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Комбинированные дорожные машины (КДМ) ведут обработку составами из 3 – 4 единиц техники, которые вместе полностью захватывают ширину проезжей части и сдвигают снег в сторону.

Иногда КДМ ездят с поднятыми грейдерными ковшами, посыпая дорогу песко-соляной смесью. Это делает снег рыхлым и предупреждает образование накатов и гололедицы, рассказали в пресс-службе городской администрации. Уже потом, через несколько часов, спецтехника опускает ковши и приступает к очистке проезжей части от снега.

Позже КДМ формирует снежные валы, которые вывозятся на полигон. Большая часть снега вывозится с городской территории преимущественно ночью – меньше мешает проезжающий и припаркованный транспорт, на улицах нет пробок. Но и в дневное время коммунальщики Смоленска продолжают освобождать улицы от снежных масс.

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