Хозяйственная постройка загорелась в Тёмкинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании в деревне Кикино поступило спасателям в 20:47 в пятницу, 4 февраля. На место происшествия выехали автоцистерн и 4 пожарных.

Огнем была охвачена хозяйственная постройка на улице Молодежная. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, пламя удалось ликвидировать, в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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