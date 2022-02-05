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Здоровье5 февраля 2022 8:32

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 февраля: 895 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 895 жителей региона.

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 895 жителей региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области растёт число новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 895 жителей региона. Общее число выявленных случаев составляет 94 646.

По данным столичного Оперштаба, всего 2 617 человек погибли с начала пандемии, из них 4 – за сутки. Успешно справились с болезнью 83 467 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 12 364 человека, из них 11 289 – на самоизоляции, 1 075 – в стационаре. За сутки госпитализировали 122 человека.

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