Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 февраля: 895 человек заразились за сутки

За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 895 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области растёт число новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 895 жителей региона. Общее число выявленных случаев составляет 94 646.

По данным столичного Оперштаба, всего 2 617 человек погибли с начала пандемии, из них 4 – за сутки. Успешно справились с болезнью 83 467 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 12 364 человека, из них 11 289 – на самоизоляции, 1 075 – в стационаре. За сутки госпитализировали 122 человека.

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