Снег с дождём и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 6 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно прогнозам смоленского ЦГМС, 6 февраля на территории Смоленской области будет облачно. Днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Утром регион застелет слабый туман. Ветер южной четверти 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет падать.

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