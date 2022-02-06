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Спорт6 февраля 2022 5:02

Выпускница смоленского вуза принесла России первую медаль на Олимпиаде

Наталья Непряева получила «серебро» в скиатлоне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Выпускница смоленского вуза принесла России первую медаль на Олимпиаде. Фото: 1tv.ru.

Выпускница смоленского вуза принесла России первую медаль на Олимпиаде. Фото: 1tv.ru.

Выпускница магистратуры Смоленского государственного университета спорта Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Она преодолела дистанцию с отставанием в 30,2 секунды.

Первое место досталось норвежской лыжнице Терезе Йохауг, а «бронзу» получила авастрийка Тереза Штадлобер.

Ранее «КП» писала, что смоленские студенты примут участие в зимней Олимпиаде в Пекине. Девять студентов и выпускников смоленского вуза представят страну в четырех дисциплинах.

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