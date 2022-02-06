Две фуры съехали в кювет на трассе М-1 в Смоленской области. Фото: «Анти ДПС Смоленщина» в соцсетях.

Авария с большегрузами произошла в субботу, 5 февраля, на повороте к Велижу. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

На трассе М-1 столкнулись грузовик Ford и фура DAF. Автомобили съехали в кювет и загорелись. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, спасатели и «скорая». Водителям потребовалась медицинская помощь, грузовики получили серьезные технические повреждения.

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