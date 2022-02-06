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Здоровье6 февраля 2022 8:50

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 февраля: 960 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 6 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Общее число заболевших на данный момент составляет 95 606.

Общее число заболевших на данный момент составляет 95 606.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным столичного Оперштаба, за сутки на территории Смоленской области выявлен 960 случаев заражения коронавирусом. Не справились с осложнениями 8 смолян.

Общее число заболевших на данный момент составляет 95 606. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 2 625 жителей региона. Успешно справились с болезнью и выписались 83 746 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутками ранее в стационаре находились 1 099 человек, 12 946 – на самоизоляции. За сутки госпитализировали 65 смолян.

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