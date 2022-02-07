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Общество7 февраля 2022 4:59

Прокуратура помогла смолянке восстановить отопление в квартире

В Руднянском районе произошла авария на теплотрассе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Прокуратура помогла смолянке восстановить отопление в квартире.

Прокуратура помогла смолянке восстановить отопление в квартире.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы многоквартирного дома по улице Луговая в деревне Чистик остались без отопления из-за коммунальной аварии. Поводом для прокурорской проверки послужило обращение местной жительницы.

В адрес сельской администрации внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в настоящее время отопление в квартире смолянки восстановлено.

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