В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 7 февраля, на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега с дождём. Местами слабый гололед, слабый туман, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Ожидаются порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет падать.

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