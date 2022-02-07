В Ярцеве местные жители потушили горящий ларёк снегом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В воскресенье, 6 февраля, на улице Автозаводской в Ярцеве местные жители не дали разгореться пожару. Увидев загорающийся токоведущий кабель, проложенный к уличному торговому павильону, случайные прохожие вызвали пожарных и забросали возгорание снегом.

Через 5 минут после сообщения о случившемся по указанному адресу прибыли спасатели. Их помощь уже не потребовалась. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, металлический ларёк немного поврежден снаружи. Сгорел ведущий кабель на пл. 0,2 пог.метра. В результате случившегося никто не пострадал. Возможной причиной пожара специалисты называют неполадки с электричеством.

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