В Смоленском районе мужчина пострадал в ДТП с машиной почты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 5 февраля, около 10:30 часов утра в Смоленском районе на 369 километре трассы М-1 «Белорусь» столкнулись две машины.

По информации пресс-службы УГИБДД по Смоленской области, 55-летний водитель почтовой машины Ford при повороте на другую дорогу не пропустил фуру с прицепом, которая ехала по главной дороге.

Автомобили съехали в кювет, в результате аварии пострадал водитель «Форда».

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