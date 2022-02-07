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Здоровье7 февраля 2022 9:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 февраля: 865 человек заразились за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 7 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число новых случаев заболевания COVID-19 в Смоленской области продолжает расти.

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Смоленской области продолжает расти.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число новых случаев заболевания COVID-19 в Смоленской области продолжает расти. За последние сутки диагноз подтвердился у 865 жителей региона. Общее число заразившихся достигло 96 471.

Всего 2 632 человека погибли с начала пандемии, из них 7 – за сутки. Успешно справились с болезнью 83 920 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 14 620 человек, из них 13 482 – на самоизоляции, 1 138 – в стационаре.

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