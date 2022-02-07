Смоленскэнерго обеспечило электроснабжение общежитий в Рославльском районе

Фото: ПАО «Россети».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» в конце 2021 года завершил работы по технологическому присоединению к электрическим сетям зданий двух пятиэтажных корпусов общежития, расположенных в г. Рославле, сообщает пресс-служба филиала.

Подключение объекта было осуществлено по заявке Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. Максимальная мощность каждого объекта составила по 140 кВт. Электроснабжение объекта организовано от подстанции 110/10/6 "Промышленная".

Благодаря выполненным энергетиками работам обеспечено надежное электроснабжение общежитий, в которых проживает порядка 300 человек. Кроме того, от построенной трансформаторной подстанции подключен Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» и магазины для жильцов ближайших домов. В перспективе от данного энергообъекта будет осуществлено подключение уличного освещения близлежащих улиц.

«Также в прошлом году мы обеспечили электроэнергией 8 многоквартирных жилых домов в Сафоново, Вязьме, Смоленске и Новодугинском районе. Электрификации объектов жилищного строительства мы всегда уделяем особое внимание, понимая важность выполнения всех запланированных нами мероприятий в установленные сроки. Проведенные в прошлом году работы позволили обеспечить присоединение объектов жилья общей мощностью более 1400 кВт, чтобы сотни семей смогли в будущем разместиться в новых квартирах», - прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.