Алексей Островский поручил отремонтировать компьютерный томограф в Вяземской ЦРБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вяземской ЦРБ в январе 2022 года сломался компьютерный томограф, с помощью которого в условиях пандемии проводились обследования пациентов с коронавирусом не только из Вяземского, но и Сычевского, Новодугинского, Угранского и Тёмкинского районов.

Губернатор Алексей Островский назвал ситуацию неприемлемой и потребовал в кратчайшие сроки решить техническую проблему. Глава региона поручил своему заместителю Виктории Макаровой оперативно закупить необходимые комплектующие для ремонта аппарата, рассказали в пресс-службе областной администрации.

– С помощью томографа выполняются не только исследования состояния легких при заражении коронавирусом, но и обследования по другим экстренным показаниям – больным с опаснейшими черепно-мозговыми травмами, пациентам с нарушением мозгового кровообращения, когда счет идет буквально на минуты! Средства для ремонта томографа оперативно изысканы и выделены больнице. Поручаю Вам, Виктория Николаевна, максимально быстро организовать закупку необходимых комплектующих. Томограф должен быть введен в строй в кратчайшие сроки, – сказал Алексей Островский.

Ранее «КП» писала, что в поликлинике Смоленска установили новый компьютерный томограф за 36 млн рублей. Оборудование приобрели за счёт федеральных средств.