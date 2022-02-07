В Смоленской области установили 125 дополнительных сирен. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В рамках рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский ознакомился с работой пункта областной системы оповещения населения.

На данный момент в регионе заменили устаревшие технические средства оповещения, а также обновили систему с учётом развития цифровых сетей связи и вещания.

Глава региона поинтересовался каким образом информация дойдёт до пожилого человека, проживающего в деревне на территории какого-либо муниципального образования. По словам начальника Главного управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, при оповещении в населённых пунктах области запускается сирена, услышав которую, местным жителям необходимо через телевизор или радио прослушать информацию о возможной угрозе.

Кроме того, после установки 125 дополнительных электрических сирен степень охвата населения увеличилась на 15%. Теперь она составляет 70%.

Начальник Главного управления сообщил, что в декабре 2021 года система успешно прошла испытания, подтвердившие её соответствие существующим требованиям.

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