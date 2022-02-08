В Кардымове мужчина убил свою мать топором. Фото: Олег ЗОЛОТО

5 февраля жильцы одного из многоквартирных домов в посёлке Кардымово сообщили в полицию об обнаружении тела соседки с признаками насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 77-летняя женщина проживала в квартире со своим 43-летним сыном. Накануне между ними произошёл конфликт. Подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, несколько раз ударил женщину по голове топором. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в настоящее время подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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