В Смоленске капитально отремонтируют улицу Чернышевского. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский провел очередной прием граждан по личным вопросам. В нем также приняли участие заместители губернатора, руководители профильных Департаментов и главы муниципальных образований.

В пресс-службе администрации региона отметили, что большинство поступивших обращений касались сферы ЖКХ.

Так, на прием к губернатору пришли смоляне Владимир Петухов и Владимир Полянский с просьбой оказать содействие в устройстве пешеходной зоны вдоль дороги по улице Чернышевского. Ранее здесь уже сделали уличное освещение, но улица предназначена только для транспорта, пешеходных дорожек нет.

По словам главы города Андрея Борисова, протяженность участка, о котором идет речь – 3,1 км. Ограничиться только тротуаром – нецелесообразно. Необходимо полноценно обустраивать всю улицу и ремонтировать дорогу. По предварительным подсчетам стоимость работ составит около 70 миллионов рублей.

Алексей Островский сообщил, что в этом году зарезервируют средства на эти цели и составят проектно-сметную документацию, а в 2023 году выполнят капитальный ремонт дороги и сопутствующее благоустройство.

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