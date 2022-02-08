Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 8 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 8 февраля, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: -3°C…+2°C.

В Смоленске: -1°C…+1°C.

Атмосферное давление 725 мм рт. столба, будет слабо расти.

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