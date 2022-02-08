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Общество8 февраля 2022 6:20

Смолянка задолжала своим детям около 2 миллионов рублей

Женщине грозит уголовное наказание
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка задолжала своим детям около 2 миллионов рублей.

Смолянка задолжала своим детям около 2 миллионов рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В отделении судебных приставов по Сычевскому и Новодугинскому районам регионального УФССП на принудительном исполнении находится решение суда о взыскании с местной жительницы алиментов в пользу троих несовершеннолетних детей.

Женщина длительное время не выполняла свои родительские обязанности и игнорировала оповещения судебных приставов. Сумма долга составила около двух миллионов рублей.

Судебный пристав выяснил, что смолянка живет на случайные заработки и ликвидного имущества не имеет. В результате на женщину завели административное дело. Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ.

– В случае дальнейшего уклонения от уплаты средств на содержание детей должнице грозит уголовное наказание, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

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