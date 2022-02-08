Первый пункт вакцинации подростков от коронавируса открылся в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, пункт вакцинации подростков от 12 до 18 лет против COVID-19 открылся на базе Центра здоровья для детей ОГБУЗ «Детская клиническая больница» по адресу г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 71.

Первых пациентов в пункте вакцинации приняли 2 февраля. Прививку можно сделать комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак-М», разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» минздрава России специально для подростков от 12 до 18 лет.

Вакцина вводится двукратно внутримышечно с интервалом не менее 21 дня с учетом всех рекомендаций, предписанных минздравом. На данный момент в регион поступило 480 доз «детской» вакцины.

Читай также: Алексей Островский поручил отремонтировать компьютерный томограф в Вяземской ЦРБ. Оборудование используется для обследования пациентов с COVID-19.