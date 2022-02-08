В Смоленске бывший заместитель начальника департамента по здравоохранению предстанет перед судом. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В отношении бывшего чиновника возбуждено два уголовных дела, он обвиняется в халатности и даче взятки в крупном размере.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что бывший заместитель начальника регионального департамента по здравоохранению, являясь руководителем контрактной службы, в период с октября 2020 года по март 2021 года в не закупил лекарственные препараты для льготного обеспечения смолян. Это существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций.

Кроме того, вечером 29 июня 2021 года в парке «Соловьиная роща» обвиняемый дал 500 тысяч рублей сотруднику УФСБ за смягчение уголовной ответственности товарища взяткодателя, который обвиняется в совершении нескольких преступлений.

Следствием собрано достаточно доказательств, расследование завершено. Материалы уголовного дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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