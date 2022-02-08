В Смоленске развернули 55 детских инфекционных коек для больных коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях сообщил о расширении коечного фонда в регионе. На базе Клинической больницы №1 в Смоленске развернули 55 детских инфекционных коек. В настоящее время там проходят лечение 23 ребенка. Формирование резерва обусловлено ростом заболеваемости COVID-19 среди детей.

Глава региона отметил, что за прошедшую неделю в Смоленской области зафиксирован двукратный рост числа заболевших. Увеличение пациентов наблюдается на амбулаторном этапе, на самоизоляции находятся свыше 11,3 смолян.

Количество госпитализированных составляет сейчас в среднем 100 человек в сутки. На стационарном лечении находятся 1167 жителей региона, в том числе, 83 – в отделениях реанимации, из них на ИВЛ – 37. Как и ранее, это невакцинированные граждане старше 65 лет. Свободно 27% коечного фонда. В случае ухудшения эпидобстановки есть возможность дополнительно перепрофилировать для лечения ковид-больных еще 600 койко-мест.

Единственным способом остановить пандемию и снизить заболеваемость COVID-19 остаётся вакцинация. На данный момент первым компонентом привиты почти 469 тысяч смолян. Полностью завершили вакцинацию более 447 тысяч человек. Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске открылся первый пункт вакцинации подростков. Записаться можно в поликлинике по месту жительства ребенка.