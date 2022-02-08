В Ленинском районе Смоленска отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 9 февраля, в Ленинском районе в отключат холодное водоснабжение. Ограничение произойдёт в связи с техническими работами на водопроводной линии с 9:00 до 17:00.

Как сообщают в «Горводоканале», без воды останутся жители домов №12, 14, 16 по улице Нахимова.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Номер телефонов АДС: 38-18-50, 70-50-61.

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