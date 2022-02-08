Выпускник смоленского вуза получил «бронзу» на Олимпиаде в Пекине. Фото: rsport.ria.ru.

8 февраля на XXIV Олимпийских играх в Пекине прошли лыжные гонки. Болельщики ожидали увидеть на спринте олимпийского чемпиона Александра Большунова, однако спортсмен решил не участвовать в этой гонке. Тогда на старт вышел выпускник смоленского спортуниверситета – 22-летний Александр Терентьев.

Александр Терентьев вошёл в тройку лидеров, заняв 3 место. Первое место занял норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, а «серебро» забрал итальянец Фредерико Пеллегрино.

Ранее «КП» писала, что выпускница смоленского вуза принесла России первую медаль на Олимпиаде. Наталья Непряева получила «серебро» в скиатлоне.