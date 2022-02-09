В Смоленской области построят мясоперерабатывающее предприятие полного технологического цикла. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский ознакомился с работой агропромышленного предприятия ООО «ТПК «Привопье», которое занимается переработкой мяса.

Основные производственные площади агрокомпании располагаются в Ярцеве. Цеха для переработки мяса и камеры для хранения продукции занимают около 1200 кв. метров, рассказали в пресс-службе областной администрации. В 2017 году предприятие получило международный сертификат качества ISO. На сегодняшний день компания открыла шесть фирменных магазинов. Торговля ведётся по всей России, вплоть до Дальневосточного федерального округа.

По словам гендиректора Анатолия Сидоренко, сейчас в планах – строительство мясоперерабатывающего предприятия полного технологического цикла: от убоя до готовой продукции. Предприятие не только ищет новых сотрудников, но и повышает квалификацию уже работающих специалистов. На данный момент численность сотрудников составляет почти 40 человек, но компания планирует увеличить штат по меньшей мере в 2 раза, а также открыть новые фирменные магазины.

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