В Смоленске госпитализировали женщину после падения глыбы льда с крыши многоэтажки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В соцсетях появилась информация о том, что во время очистки крыши одного из домов по улице Румянцева наледь упала на проходившую рядом женщину. С травмами головы смолянку госпитализировали в медучреждение.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, по данному факту организована доследственная проверка. Действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности, будет дана правая оценка.

Региональной прокуратурой также организована проверка, ход и результаты которой находятся на контроле у органов прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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