В Смоленске к уборке снега вновь привлекут более 30 единиц спецтехники. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Несмотря на помощь, которую администрация области совместно с представителями бизнеса оказала некоторое время назад, проблема очистки города от снега по-прежнему не сходит с повестки дня. В четверг, 9 февраля, по просьбе губернатора Алексея Островского на улицы, как и в прошлый раз, выйдут более 30 единиц техники.

Особое внимание будет уделяться уборке дворов, тротуаров и межквартальных проездов. Для этого планируется привлечь спецтехнику предприятий и организаций, способную расчищать пешеходные зоны и вывозить снег.

Помимо этого, к уборке тротуаров привлекут безработных граждан, стоящих на учете в Центре занятости. Работа будет оплачиваться в соответствии с законодательством.

Также глава региона обратился к руководителям политических партий, общественных организаций и объединений, представителям социально ответственного бизнеса с просьбой провести в конце этой недели субботники.

– Смоляне должны увидеть результат качественной работы по уборке города. А для этого, еще раз повторюсь, необходим комплексный подход и четкий план действий при безусловной координации этой работы со стороны городской администрации, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

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