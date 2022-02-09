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Общество9 февраля 2022 6:02

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 9 февраля

Местами сохранится гололёд и гололедица
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 9 февраля.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 9 февраля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 9 февраля, на территории региона будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами сохранится слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 732 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем расти.

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