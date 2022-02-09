Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 9 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 9 февраля, на территории региона будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами сохранится слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: 0°C…+2°C.

Атмосферное давление 732 мм рт. столба, ночью будет слабо падать, днем расти.

Читай также: в Смоленске к уборке снега вновь привлекут более 30 единиц спецтехники. Алексей Островский инициировал «снежный десант» в областной центр.