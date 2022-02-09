Ректора смоленского спортуниверситета подозревают в незаконной установке станций сотовой связи. Фото: сайт Смоленского государственного университета спорта.

Прокуратура Смоленской области продолжает расследование уголовных дел в отношении Георгия Греца и проверку исполнения законодательства при использовании госимущества.

Было установлено, что на крыше общежития кампуса размещены 3 базовых станции сотовой связи, которые потребляют электроэнергию газогенераторной котельной университета. Их размещение осуществляется на основании агентских договоров. В качестве агентов выступали индивидуальные предприниматели – знакомые ректора. Они заключили договоры с университетом и операторами связи и, согласно условиям, получали 50% от полученных денежных средств.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, за пользование имуществом университета операторы связи заплатили агентам более 800 тысяч рублей. При этом, денежные средства за размещение станций сотовой связи на территории университета и потребленную электроэнергию на расчетный счет вуза не поступали.

В связи с этим прокуратура направила в органы предварительного расследования материал проверки для решения вопроса о возбуждении четвёртого уголовного дела по статье 286 УК РФ «Превышение должностными полномочиями» в отношении ректора университета.

Ранее в отношении Греца возбудили ещё одно уголовное дело, в котором фигурируют три объекта недвижимости, принадлежавшие родственникам ректора.